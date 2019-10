Liikuma Kutsuv Kool sai Euroopalt tunnustuse

Liikuma Kutsuv Kool kandideeris Euroopa Komisjoni konkursil #BeActive Education auhinnale, millega tunnustatakse haridusvaldkonna tegevusi, kus lisaks kooli või lasteaedade kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse tundidele on rakendatud erinevaid programme eesmärgiga innustada noori liikuma. Eesti projekt edestas Soome (Ekholmintie Day Care Center) ja Saksamaa projekte (Turnverein 1899 Gengenbach e.V.).

Liikumislabori eestvedaja Merike Kulli sõnul oli väga tore üllatus, et Eesti koolide tegevused on pälvinud tähelepanu. «Ühest küljest rõõm, et paljudes koolides on liikumine muutumas üha loomulikumaks osaks Eesti laste ja noorte koolipäevast, ja teisest küljest rõõm, et meie koolides toimuvaid muutusi märgatakse ja tunnustatakse lausa väljapool Eestit. Oleme väga tänulikud koostöö eest koolidele, paljudele partneritele ja sotsiaalministeeriumile, tänu kellele sai teoks programmi ellukutsumine,» ütles Kull.

Kull lisas, et projekti vastu on huvi tundnud ka teised Euroopa riigid. «Oleme alustanud koostööd juba mitmete riikidega nagu Soome, Norra, Leedu, Island, Taani, Ühendkuningriigid, jagamaks nii seniseid kogemusi kui otsimaks ka koostöös uusi lahendusi ja võimalusi. Liikuma Kutsuval Koolil on ka Eestis veel nii mõndagi teha: tulevast aastast sooviksime koos koolidega pühendada tähelepanu ka õpetajate liikumisrõõmule, samuti koos vanemate õpilastega leida lahendusi neid kõnetavate lahenduste osas. Samuti tulla toime väljakutsetega suure huviga võrgustiku laienemise vastu. Vaadates ajas ettepoole, sooviksime, et seda programmi poleks Eestis enam ühel päeval sellisel kujul vajagi, vaid et see oleks muutunud meie koolikultuuri lahutamatuks osaks.»

Euroopa Komisjoni #BeActive auhinnakonkursiga tunnustatakse kohaliku tasandi spordi eestvedajaid ning silmapaistvamaid spordialaseid ettevõtmisi hariduse ja töökohaspordi vallas. Kõigi riikide esitatud kandidaatide seast valis Euroopa Komisjoni ekspertkomisjon üheksa parimat – igas kategoorias kolm.

#BeActive Workplace kategoorias võidutses Malta organisatsioon Sport Malta, #BeActive Local Hero auhinna võitis Ungari esindaja Nora Kadar-Papp.

Eestist pääses #BeActive Local Hero valimisel kolme parema hulka ka Narvas elav vabatahtlik liikumisharrastuse edendaja Vladimir Všivtsev, kes on viimase kümne aastaga kujundanud Narva piirkonna elanikele soisest ja metsistunud Äkkekülast aastaringse puhke- ja sportimispaiga. Všivtsev on suutnud kaasata toetajaid, kohalikke omavalitsust, riigiasutusi ja kohalikku kogukonda ühiselt Äkkeküla arendamisesse.

Vladimir Všivtsev sõnas, et oli nominatsiooni üle tänulik. «Olen õnnelik, et minu panust sporti ja liikumisharrastusse on niivõrd kõrgelt märgatud ja ühtlasi on see suur tunnustus Eesti Terviseradade võrgustiku rajameistrite aastaringsele tööle. Samuti on see tänu minu toetajatele ja partneritele, kellega igapäevaselt liikumise missiooni ajame,» ütles Všivtsev.