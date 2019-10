Rapla teenis Williamsi ja Kajupanga juhtimisel taas võidu, Rakvere ja Kalev/TLÜ naasevad kaotusega

"Mäng oli tegelikult võrdne neljanda veerandaja lõpuni välja. Lõpus olid meie kaitse ja rünnak veidi paremad ja nemad ei saanud nii hästi visata. Sealt see vahe nii suureks paisuski ja tegelikult oli see pigem viie punkti raadiuses. TALTECH on meeskond, kes on rünnakul ohtlik ning teadsime, et kui laseme nad minema, siis läheb raskeks. Hooaja alustuseks on meil veel suur varu mitmetes elementides. Võidupunktid on aga kõige tähtsamad ja loodame, et Montae Glenni jalaga midagi väga hullu pole," ütles AVIS UTILITAS Rapla mängujuht Rait-Riivo Laane Delfile antud intervjuus.