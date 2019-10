Vestappen: suudan Red Bulli meeskonnas maailmameistriks tulla

«Meeskonnas pingutavad kõik ühiselt. Sel aastal oli meil veidi raskusi uue esitiiva tõttu, peame seda asja talvel silmas pidama. Meil on uueks aastaks palju ideid, kuidas masinat arendada. Mõned uuendused mis eelmisel aastal tulid, töötasid hästi, samas mõned aga mitte. Me suudame masina paremaks teha,» vahendab GPblog Verstappeni sõnu.

«Ma usun, et ma suudan Red Bulli meeskonnas maailmameistriks tulla. Meie hooaja algused jätavad siiani soovida, nii ei saa maailmameistriks tulla. Samas usun, et meeskond on selle võimeline, uus koostöö Hondaga sujub hästi, aga vajab harjumist. Uuel hooajal näitame, milleks võimelised oleme,» kinnistas Verstappen.