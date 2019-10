Flora kaotas Kaljule ja meistritiitel jäi kindlustamata

Teisel poolajal sai Hiiu spordiareenil näha esimesi väravaid. Võidutrofee nimel rapsiv Flora läks 68. minutil Erik Sorga väravast juhtima, kuid lasi kõigest ühe minuti pärast Sander Puril seisu viigistada. Sama mees raputas 86. minutil taaskord florakate haavale soola ning skooris võiduvärava. Flora jätkab vaatamata kaotusele kindla liidrina ning omab järgmisel nädalal uut võimalust tiitel kindlustada. Nõmme Kalju tõusis võidu abil aga liigas kolmandaks möödudes Paidest. Levadia edu Kalju ees on üks punkt, Paide jääb Kaljust omakorda maha kahe punktiga.

Flora tiitlivõidus praktiliselt enam kahtlust ei ole, kuid küsimus on pigem selles, kas tiitel tuleb tänases kohtumises Nõmme Kalju vastu või mitte. Flora edu on Levadia ees seitse punkti, Paide ees 10 punkti ja Kalju ees 11 punkti. See tähendab, et teoreetiliselt saavad Flora tiitlivõitu väärata vaid Levadia ja Kalju, kuid seda juhul, kui Flora kõik allesjäänud mängud kaotab.