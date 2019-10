Flora peatreener: tulemus on valus, aga ei muuda mitte midagi

Mängu avavärav sündis 68. minutil, kui vahetusest sekkunud Erik Sorga oma esimese pallipuute tegi. Eesti koondise ründajale oli see hooaja 28. väravaks. Henn selgitas, et eelistas mängu iseloomu tõttu Sorgale algkoosseisus Rauno Allikut. Sorga pingilt lülituse teine idee oli see, et ta põhjustaks värske mehena juba väsinud keskkaitsjatele peavalu.