Pärnu Sadam alistas õhukese koosseisuga Tartu Ülikooli meeskonna

Meeskonnast on suvega lahkunud Saimon Sutt ja Mihkel Kirves. Kas ja kui palju on see Pärnu mänguplaani muutnud? "Eks ta kindlasti ole muutnud, sest terve algviisik ju läks minema. Uued poisid vajavad Heiko käekirjaga veel harjumist ja iga päevaga läheb see samm-sammult paremaks. Tunnen ka kindlasti ise sel hooajal suuremat vastutust. Tahan võimalikult palju mängida, aga selleks on vaja piisavalt kvaliteetselt tegutseda ja ei tohi lubada eksimusi.