Pettunud Jürgen Klopp: United mängis pelglikult

«Esimesel poolajal lasime Unitedil mängida liiga palju oma mängu. Me ei söötnud piisavalt liinide vahele, nad lõid värava, kuigi enne skoorimist tegid nad meile ilmselge vea, aga see selleks. Oleksime ise pidanud paremini mängima,» sõnas Klopp.

«Ilmselgelt olime teisel poolajal parem meeskond. Kohe kõvasti parem. Viimased viisteist minutit kuulusid meile, kuid sellest jäi väheks. Olgem ausad, sellise kvaliteediga meeskond, nagu United, ja mängida nii kaitsvalt, et mitte öelda aralt, no ma ei tea…Aga see on jalgpall. Alati ei võida parem meeskond. Olen kokkuvõttes tulemusega rahul. Kui üks meeskond ehitab kogu mängu üles kaitsele, ja teine ainult ründab, siis…seekord läks nii. Saame paremaks,» rääkis Liverpooli sakslasest loots.