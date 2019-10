Käsipallileegion: eestlased tulistasid väravaid, nagu kuulipildujast

Hea hoo on Hollandis sisse saanud Jesper Bruno Bramanis. Teisipäeval tabas ta kümme korda, kui HV KRAS/Volendami duubelmeeskond langes Hollandi karikasarjast 33:40 kaotusega Almere HV Havasile. Laupäeval valiti seitse väravat visanud Bramanis kohtumise parimaks ja Volendam alistas Den Haagi B&B Healthcare/WHC-Herculesi 39:27.

Rootsi esiliigas püstitasid mõlemad eestlased hooaja isiklikud skoorirekordid. Hendrik Varul aitas viie väravaga Hammarby IF-i 32:25 (18:13) võidule Skånela IF-i üle ning Armi Pärt tabas kolm korda, kui HIF Karlskrona alistus 28:29 (15:14) Kungälvs HK-le. Tihedas tabelis, kus esimest ja kaheksandat kohta lahutab kaks silma, on Hammarby kuue punktiga neljas. HIF jätkab võiduta ja on kahe punktiga eelviimane.

Mullu Rootsis ja just HIF-is pallinud Jürgen Roobagi sai kirja hooaja parimad ehk seitse väravat, kuid Nice'i Cavigal Handballi see 24:29 (13:16) kaotusest JS Cherbourgi vastu ei päästnud. Cavigal on Prantsusmaa esiliigas kuue vooru järel viie punktiga kaheksandal tabeliastmel, täiseduga jätkab Limoges Hand 87.