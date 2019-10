Eesti käsipallikoondis valmistub MM-valikmängudeks

«Meie koondis nii ühtne, hea sisekliimaga ja ma eriti ei tunnetagi seda, et oleksin meeskonna noorim. Rahvusvahelisi kogemusi on mul muidugi vähem, aga need tulevad ajaga ja lisaks saan igal treeningul tunda just vanemate olijate toetust ja õpetussõnu,» sõnas Timmo.

«Et ma Eestis mängin veel A-klassiski kaasa, siis seda viimast olen üritanud ka koondisest Põlvasse kaasa võtta ehk siis meie tiimis nooremaid mängijaid toetada. Üks koondise noorima liikme staatusega kaasnev kohustus on pallikoti tassimine, aga see toimib nii igas võistkonnas.»

«Patrail on ikkagi Põlva käsipallilegend. Olen teda näinud ja päriseluski kohanud, aga mänginud või treeninud Maiduga koos pole. Hetkel on ta oma klubiga Bundesliga liider ja saab põnev olema, mida ta koondisele juurde annab. Kindlasti ei saa meil Türgis lihtne olema, ees on kaks rasket mängu kahe päevaga. Usun siiski, et meil on reaalsed võiduvõimalused."