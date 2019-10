Hyundai pealik: ainus eesmärk on kasvatada edu meeskondlikus arvestuses

Hyundai edestab kaks etappi enne hooaja lõppu Toyotat kaheksa punktiga. «Meil on Kataloonia rallil üks eesmärk ja see on kasvatada edu meeskondlikus arvestuses,» rääkis itaallasest tiimipealik. «Teame, et see lihtne, aga teeme kõik endast oleneva. Hooaja lõpuni on jäänud ainult kaks etappi,» lisas Adamo.