Cagliari peatreener suurepärasest hooaja algusest: võtan oma mängijate ees mütsi maha

Cagliari alustas hooaega kahe järjestikuse allajäämisega, kuid seejärel pole kaotusekibedust tundnud. «Kaks esimest mängu olid keerulised, aga oleme palju vaeva näinud. Võtan oma mängijate ees mütsi maha, nad on ka treeningutel endast kõik andnud,» rääkis Cagliari juhendaja Itaalia meediale.

Maran kiitis pärast eilset võidumängu poolkaitsjat Radja Nainggolanit, kes mängib Cagliaris laenulepingu alusel. Tema mängijaõigused kuuluvad Milano Interile. «See on eelis, kui meeskonnas on selline mängija. Tal on erakordne tehnika ja oskus mängu mõjutada,» ütles Maran.