Ronaldo pakatab Meistrite liiga mängu eel enesekindlusest

Juventus juhib kahe vooru järel Meistrite liiga D-alagruppi, olles kogunud neli punkti. Teisel kohal oleval Madridi Atleticol on samuti neli silma, Lokomotiv on kolme punktiga kolmas. Leverkuseni Bayeril on punktiarve avamata.

Torino suurklubi juhendab tänavusel hooajal itaallane Maurizio Sarri, kes vahetas kahe hooaja vahel välja kaasmaalase Massimiliano Allegri. Eelmisel hooajal jõudis Juventus Meistrite liigas veerandfinaali, kus kaotas Amsterdami Ajaxile. Ronaldo vihjas, et meeskond on tänavu paremas seisus kui mullu.

«Ma arvan, et oleme palju paremad ja enesekindlamad. Minu meelest mängime teistsugust jalgpalli, valdame rünnakul rohkem palli. Minu roll on sarnane, aga võib-olla natuke rohkem vaba. Samm-sammult oleme Juventuse moodi. Meil on teistsugune treener, uus süsteem, uued mängijad ja ma arvan, et oleme läinud paremaks. Meil on selle üle hea meel,» rääkis Ronaldo.