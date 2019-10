Sõber pärast Kalevi triumfi: president Kaljulaid peaks Eesti mehed aastapäevapeole kutsuma!

Kalev/Cramo sai VTB Ühisliigas hooaja kolmanda võidu, alistades koduses Kalevi spordihallis Euroliigas mängiva Peterburi Zeniti 84:80. «Seda on raske sõnadesse panna. Kristjan Kitsing, Janari Jõesaar ja Kristjan Kangur – president Kersti Kaljulaid peaks nad aastapäevapeole kutsuma! Nad on tõelised sangarid! Nad tegid ja tegid ja tegid ja tegid – siit see Eesti mehe visadus!» ütles Sõber.

Legendaarsel korvpallitreeneril jagus kiidusõnu ka Kalevi lätlasest juhendaja Roberts Štelmahersi suunas. «Ta lõikab pead ja andestab samal ajal,» muigas Sõber. «Mina olen ka natuke aega treener olnud – mingi 37 aastat – ja ütlen, et Štelmahers on täiesti fenomenaalne vana. See on sportmängude võlu. Mängijad usaldavad treenerit ja treener usaldab mängijaid.»