Alaver: ei, aitäh!

ERR-i küsimusele, kas see kokkuleppemenetlus on Mati Alaveri jaoks tulemus, millega ta on rahul, vastas Pilv: «Kõigepealt tuleb kokkuleppemenetluse puhul arvestada seda, et kokkulepe jõustub siis, kui kohtus on see kinnitatud ja süüdistatav on jäänud selle kokkuleppe juurde. Kas ja millisel määral kokkulepe kedagi rahuldab, see on alati hinnanguline küsimus ja oleneb, mis vaatenurgast vaadata. Kokkulepe on alati mingite asjaolude kompromiss.»