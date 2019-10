Björgen on kliimasoojenemise pärast mures: 20 aastaga on talved palju muutunud

39-aastase norralanna sõnul mõjutab kliimasoojenemine juba praegu hooajaeelseid treeningtingimusi. «Vaadake näiteks Val Senales'i liustikku. See on koht, kus sportlased käivad hooaja hakul valmistumas. Olen seal treeninud 20 aasta jooksul ja näinud suuri muutusi liustiku suuruses. Selle sulamine on olnud väga märkimisväärne,» tundis Björgen muret.