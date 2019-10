Eesti käsipallimeeskonna treener: Patraili lisandumine on suur asi

«Treeneri seisukohalt on kõik väga rahulikult ja loomulikult sujunud, mis teeb headmeelt. Mingit närvilisust meeskonnas ei paista, kõik teevad täie innuga tööd. Kolm vigastatut olid teada, kahju et just noorema põlvkonna mehed eemale jäävad. Näiteks Karl Toomi sarnast heas mõttes hullu viskajat läheks meil kindlasti vaja, kuid mängida tuleb nendega, kes on,» rääkis Noodla.