Spekulatsioon: Alaveri võib oodata kuni 3-aastane vanglakaristus

Saatejuht Timo Tarve uuris prokuratuuri ja Alaveri võimalike kokkulepete kohta. «Selle ümber on salapära palju ning tundub, et ka Mati Alaver ise on äärmiselt häiritud selle uudise päevavalgele tulemisest. Eesti inimene vajab kogu tõde dopingusaagast,» ütles Tarve sissejuhatuseks.

Port nõustus: «Vaieldamatult. Meil on väärtused, mille puhtuse eest peavad kõik hea seisma. Kuna sport on ühiskonnas suur väärtus, mida meedia igapäevaselt kajastab, siis selle eest peaks ka rohkem vastutama,» sõnas Port.

Saatejuht uuris Pordilt, kas on teada, millised on viimased infokillud Seefeldi dopinguskandaali uurimise kohta nii Eestis kui ka Kesk-Euroopas. «Operatsioonist Aadrilaskmine asjad tilguvad tilkhaaval välja. Kas see on normaalne praktika, et aeg-ajalt lihtsalt saame teada, et ka see sportlane...?»

Port ütles, et seda ei saa ta kommenteerida. «Võime lihtsalt tõdeda, et protsess käib. FIS on algatanud samamoodi oma uuringu, seda siis spordiseaduse raames. Aga see, mida näevad ette erinevate riikide karistusseadustikud, see on nende territoorium, siin oleme me kõrvaltvaatajad,» rääkis Eesti Antdopingu nõukogu liige.

Ta lisas: «See on infoühiskonna omadus, ajakirjanikud pole passiivsed - nad suhtlevad erinevate osapooltega, ja erinevatel osapooltel võib olla erinevat informatsiooni. Ajakirjankud arvavad, et kui need killud kokku panna, siis saab midagi sisukamat. Osa kilde on tõesed, osa mitte. Meie ülesanne on säilitada ratsionaalne mõtlemisvõime.»

Tarve arvates ei olegi midagi jälgimat võimalik välja mõelda, kui seda, et tunnustatud treener suunab sportlase teadlikult halvale teele. «Kui sportlase juurde läheb tema jaoks autoriteet ning soovitab tal või annab vahel identiteedikriisis vaevlavale sportlasele sellise vihje, siis asjad lähevadki halvemuse poole,» arvas Tarve.

Port nõustus sellega, et maailmas on halbu inimesi. «Mõned neist realiseerivad end spordi vallas. On olemas kurjad, kes rumalaid ära kasutavad. Peaksime mõlemaid oskama vastavalt nimetada. Teistsugust tõlgendust siin ei ole. Seda nägime kohe pärast Seefeldi, kui Alaveri juhtum tuli avalikuks, ka siis leidus inimesi, kes ütlesid, et juhtus, kuid me peame Alaverist endiselt lugu,» ütles Port.

Tarve sõnul tehtud tegu ehk dopingutarvitamisele kallutamine, reaalset vanglakaristust ette ei näe, kuid uuris Pordi käest, kas kuritöö manipulatiivset iseloomu arvestades oleks vanglakaristus asjakohane.

«Ma ei tea kohtulahendit ega ka täpset süüdistust. Kui tegemist on korduva kallutamisega, siis tulevad siin ilmselt ka muud õiguslikud argumendid juurde. Need võivad rahalist karistust ka vanglakaristuseks või reaalseks vangistuseks muuta. Olen kuulnud meediast, et võib rääkida kuni kolmeaastasest vanglakaristusest, kuid toonitan, et see on puhas spekulatsioon,» märkis Port.

Tarve uuris Pordilt, kas käimasoleva Kesk-Euroopat ja ka teisi riike puudutava dopinguskandaaliga võib paralleele tuua narkokaubandusega?

«Võib kogu süsteemi iseloomustada kuritegeliku organistasioonina, ja seda on ka meedias tehtud. Üheks koodsõnaks, mida Mati Alaveri puhul kasutatakase, on Kindral, ning Saksa ajakirjanduse andmetel paigutub Eesti esndine suusatreener organisatsiooni hierarhias kesksele kohale.»

Tarve: «Eesti suusatamise puhtasse minevikku uskujate skelett on paljastatud ehmatuseni välja, kas oleme valmis veel suuremateks pettumusteks?»

Port nentis, et keegi ei ole pettumusteks valmis. «Pettumustest saadakse üle. Loodetavasti saame üle. Varem üritasime illusiooni luua, usutavasti teevad sellised sündmused meid tugevamaks ja väldime edaspidi selliste juhtumite tõenäosust,» rääkis Port.

Pordi arvates ei peaks ka Kristina Šmigun-Vähi mitte vaiki olema. «Vaikimine tundub halvaga nõus olemisena, pigem tuleks püsti tõusta ja sõna võtta,» lisas Port.