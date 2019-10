Hamilton: Mehhikos pole meil sirgetel Ferrari vastu lootustki

«Ma ei usu, et ma Mehhikos tiitli ära kindlustan. Usun, et me võitleme mõned head sõidud veel. Valtteri on sõitnud terve hooaja väga hästi ja tõenäoliselt esineb soliidselt ka järgmistel sõitudel. Seega käib meie vahel endiselt lahing tiitli eest,» kommenteeris Hamilton Motorsport.com-ile.

«Arvan, et Mehhiko on meie kõige nõrgem võistlus aastas, sest meie auto ei ole sellele rajale loodud. Viimastel aastatel oleme esinenud seal üsna šokeerivalt, loodan et sel nädalal läheb paremini. Ferrarisid on väga raske alistada nende pikkade sirgete tõttu, kus meil ei ole nende vastu mingit lootust - see on täitsa kindel. Aga raske saab olema ka teiste vastu. McLarenid on saavutanud hea sirgekiiruse nagu ka Red Bull - seega tuleb üsna keeruline nädalavahetus,» analüüsis Hamilton konkurente.