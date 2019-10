Tipphetked: Juventus kaotas punkte ning kinkis Interile võimaluse liidriks tõusta

Juventus on sel hooajal võitnud seitse ning viigistanud kaks mängu. Tabelis on Juventusel 23 punkti. Inter, kes kohtub täna Parmaga, jääb Torino esiklubist maha kahe punktiga. Lecce on kaheksa punktiga 16. kohal.

Juventuse peatreener Maurizio Sarri otsustas, et 34-aastane Cristiano Ronaldo on saanud suure koormuse ja annab seepärast oma staarmängijale puhkust ehk portugallane mängus Leccega ei osale.

Juventus edukamad väravalööjad on just nimelt Ronaldo ja bosnialane Miralem Pjanic. Ronaldol on kirjas neli, Pjanicil kolm tabamust. Lecce eest on neli väravat löönud Marco Mancosu. Serie A väravalööjate edetabelit juhib üheksa (!) tabamusega Rooma Lazio täht Ciro Immobile.