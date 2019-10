Autoralli MM. Kataloonia ralli eelõhtul

Kataloonia ralli eel on seis MM-sarja üldarvestuses lahtine. Kui Tänak Kataloonia ralli võidab, on karjääri esimene MM-tiitel eestlase oma. Enne kahte viimast etappi on tema edu lähima jälitaja Sebastien Ogier’ ees 28 silma. Et Austraalia rallile maailmameistrina vastu minna, peab Tänak edu kasvatama 30-punktiliseks.