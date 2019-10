Kataloonia MM-ralli viimasele päevale läheb liidrina vastu Thierry Nevuille, kes suutis laupäeval võtta kolm katsevõitu ning päeva lõpus oli tema edu teisel kohal oleva Dani Sordo ees juba 21,5 sekundit. Ott Tänak sai pärastlõunal asjad hästi toimina ning nelja katsevõiduga tõusis ta viimase päeva eel kolmandale kohale, möödudes Sebastien Loebist. Viimase päeva eel on Tänaku kaotus Sordole 3,1 sekundit, eestlase edu Loeb'i ees aga 0,6 sekundit.