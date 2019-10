Anti Saarepuu: olen oma eluga edasi läinud ning kellegi vastu viha ei pea

Anti Saarepuu rääkis «Ringvaatele» antud intervjuus, et võttis tänase uudise vastu rahulikult ning teda see kuidagi ei mõjutanud. Suusakoondise endise treeneri sõnul olid kõige raskemad hetked tema jaoks Seefeldi-sündmustele järgnenud nädalatel, kuid nüüdseks on ta sõprade ja lähedaste toel suutnud mured kõrvale heita ning minna vastu uutele väljakutsetele.