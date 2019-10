Kristjan Port: vanglakaristus on dopingujuhtumite puhul täiesti kohane

Kristjan Port rääkis «Aktuaalse kaamerale» antud stuudiointervjuus, et mujal maailmas on vanglakaristus kasutusele võetud ning USA sprinter Marion Jones istus dopingu pruukimise eest viis aastat vanglas.

«Ma arvan, et see karistus peaks olema piisavalt suur. Nii et antud juhul… jah, ma ei ole kohtunik, aga ma ei pea vanglakaristust kohatuks dopingujuhtumite puhul,» märkis Port.