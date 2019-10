Innovaatilised hambakaitsmed aitavad poksiringis elu päästa

Loosemore, kes töötab ka Suurbritannia poksiliidu meditsiinipealikuna, teeb kõva lobitööd, et see tehnoloogia laiemasse massi viia. Ta loodab, et Joshua hakkab innovaatilisi hambakaitsmeid kandma juba pärast peagi tulevat kordusmatši Andy Ruiz juunioriga.

Uues tehnoloogias kasutatakse hambakaitsmetesse lisatud kiipi, mis analüüsib pea pihta saadud löökide tugevust ja saadab need andmed otse arvutisse. «Tahaksin, et Anthony hakkaks seda kasutama. See on toode, mida oleme kaua oodanud. Oleme pikalt otsinud, kuidas saaks mõõta pea pihta tulevate löökide tugevust. Tugeva löögi puhul on võimalik matš lõpetada.»