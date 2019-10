Rossi endine peainsener: võib-olla pidanuks ta karjääri juba lõpetama

See hooaeg on Rossile olnud raske. Ta asub punktitabelis alles seitsmendal kohal. Enne Austraalia GP-d võttis Rossi kohta sõna Burgess, kelle hinnangul on murettekitavaim Rossi vorm kvalifikatsioonides.

40-aastane itaallane on sel hooajal esireast startinud vaid kahel korral. «Võib-olla jäi ta sarja liiga kauaks. Minu jaoks on kõige kurvem see, et tihtipeale lõpetab ta sõidu samal kohal millega kvalifikatsioonis,» rääkis Burgess.