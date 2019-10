Vähi seljatanud murdmaasuusatamise olümpiavõitja jookseb New Yorgi maratoni

Randallil diagnoositi pärast 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamänge rinnavähk. Lõuna-Koreas võitis ta koos Jessica Digginsiga vabatehnika sprinditeates kuldmedali.

36-aastane ameeriklanna teatas haigusest avalikult möödunud aasta juulis, kui oli läbinud infusiooniravi.

Randall esindab New Yorgi maratonil fondi «AKTIV Against Cancer», mis seisab vähihaigete füüsilise aktiivsuse eest. Fond rajati üheksakordse New Yorgi maratoni võitja norralanna Grete Waitzi poolt, kes suri vähki aprillis 2011.

«Esimene tunne oli lootusetus,» ütles Randall hetke kohta, kui sai rinnavähist teada.

«Oli just tulnud olümpiavõitjaks, elu parimas vormis, tundsin end suurepäraselt - olin teinud kõik õigesti.»

«Kuidas on see üldse võimalik, mõtlesin. Olin olnud mitmetes olukordades, mida ma ei suutnud kontrollida. Siis sisendasin endale, et pean lihtsalt nendega toime tulema ja fokusseerisin oma vaimu asjadele, mis olid minu kontrolli all,» rääkis Randall.

Ameeriklanna ütles, et treeningutel oli haigusega võitlemisel tähtis roll.