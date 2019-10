ManU on kindel, et saab Inglismaa tulevikulootuse endale

Inglismaa jalgpallur James Maddison on Leicester City võtmemängija, keda ihkavad enda ridadesse mitmed Premier League`i klubid.

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United on veendunud, et neil õnnestub Leicester City 22-aastane ründaja James Maddison juba 2020. aastaks Old Traffordile meelitada.