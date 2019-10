Käsipallikoondislane Kaspar Lees: Patraili ja Jaanimaa lisandumine on kahtlemata väga suur pluss

«Esimene osa reisist möödus sujuvalt, lennukis sai süüa ja filme vaadata. Keegi maha ei jäänud ning mingeid sekeldusi ei juhtunud, loodetavasti nii ka jätkub. Ees on veel üks lend Ankarasse ja siis mitmetunnine bussisõit Eskisehiri. Ega nii pikk reis lihtne ole. Tihti on kohale jõudes veel trenn, aga täna saabume südaöö kandis, nii et saame kohe puhkama.»

«Meie jaoks algab uus valiktsükkel ja tänaseks oleme peatreener Thomas Sivertssoni käekirja ja mänguplaaniga palju paremini tuttavad. Paar uut meest on meeskonnas, kuid esimese muljena võib öelda, et nad on kiired kohanejad. Mait Patrail on meil juures ja Dener Jaanimaa suvel ei mänginud, nii et nende kohalolek on kahtlemata väga suur pluss.»

«Tallinnas toimunud treeningute põhjal julgen öelda, et võitlusvaim, tahe ja suhtumine on viimase peal. Sellise sisekliima ja emotsioonide pealt peame head tulemust püüdma. Eks me lähe alati mängudele võidumõtetega ja nii ka Türgis. Kaks mängu kahe päevaga on kindlasti raske katsumus, aga saame hakkama.»

«Türklased mängivad kodus, mis annab neile väikese eelise, aga Belgia on viimastel aastatel jõudsalt edasi arenenud. Tegu tundub olevat küllalt võrdse kolmikuga. Belglased on tehnilisemad, türklased füüsiliselt võimsamad, kuid meie treeneritetiim on teinud väga põhjalikud analüüsid ja oleme mängudeks valmis, kirjeldas Lees.»

«Ise pean uuesti kohanema vasakääre rolliga, sest uue koduklubi HC Tallinna eest tegutsen peamiselt mängujuhina. Eks natuke vajab harjumist, aga et süda kuulub ikka vasakule äärele ja nii kaua on juba mängitud, siis mingeid probleeme pole.»