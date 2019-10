PM Kataloonias. Ogier: tagasiteed enam pole

«Tagasiteed enam pole. Peame kindlasti Tänakut edestama ja võimalikult palju punkte temalt tagasi võitma. Võib öelda, et Kataloonias sõidame kõik või mitte midagi taktikaga,» alustas Ogier.

Aastate jooksul on Ogier näidanud, et talub pinget väga hästi ja tuleb enamasti kõikidest olukordadest auga välja. «Ma ei ütleks, et olen rohkem pinge all kui tavaliselt. Olgugi et meie seis tiitliheitluses pole kuigi hea, siis jätkan võitlust seni, kuni matemaatiliselt on kõik võimalik. Tuleb lihtsalt anda endast parim,» jätkas prantslane.

Teisipäeval nähti Kataloonias võimsat tormi, mille käigus sadas alla väga suures koguses vihma. See muudab esimestena rajale minevate sõitjate elu tavaliselt kergemaks, sest reedesel võistluspäeval sõidetakse enamasti kruusal. «Vihma tuli küll kõvasti, aga oodata on päikselist nädalavahetust ja rada peaks kiiresti kuivama. Loodetavasti sõidame ikkagi kuivades tingimustes, et natukenegi tekiks meil eelis võrreldes Tänakuga,» arvas Ogier.

Citroën on Kataloonia teedel olnud väga konkurentsivõimeline, sest viimasest 14 rallist on võidetud koguni kümme. Siiski pole sel hooajal asfaldil väga head kiirust näidatud, kuid just selleks nädalavahetuseks tehti väga palju teste, et tulemusi parandada. «Nägime palju vaeva ja kõik möödus edukalt. Saime palju uut informatsiooni ja nüüd peame ainult ootama ning vaatama võrdlust konkurentidega,» selgitas valitsev maailmameister.