Jaapani etapil reegleid rikkunud vormelimeeskond diskvalifitseeriti

Konkurentmeeskond Racing Point leidis, et Renault rikkus FIA tehnilisi eeskirju, mis on seotud automaatse pidurisüsteemiga, kirjutab vormel 1 sarja kodulehekülg.

Väidetavalt said Renault’ sõitjad Suzuka ringrajal kõrvalist abi ja see on Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) reegliteraamatu järgi keelatud. Racing Pointi hinnangul kasutas Renault meeskond keelatud süsteemi ja esitas kaebuse, misjärel FIA tehniline osakond autod üle kontrollis ja mille tulemusel Renault’ sõitjate tulemused Jaapani etapil diskvalifitseeris.