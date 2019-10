Eesti koondise peatreener enne MM-valikmänge: Patraili sulandumine toimus valutult

«Tallinnas saime kaks päeva koos olla ja valmistuda, nüüd lisanduvad mõned treeningud Eskisehiris. Kõik koondises olevad 16 pallurit on terved ja tunduvad heas vormis. Martin Johannsonil oli väike jalavalu ja ta töötas ühe päeva füsioterapeut Margus Partsiga, ent temagi on mängukorras,» sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

«Otsustasime keskenduda avamängule ehk kuigi meil on ka Belgia kohta videomaterjal valmis, siis tegelesime peamiselt Türgi-mänguks valmistumisega. Vaatasime üle erinevaid kaitse- ja rünnakuolukordi, lihvisime nii oma mänguplaani kui spetsiifilist tegutsemist türklaste vastu,» kirjeldas rootslasest juhendaja valmistumist.

«Võrreldes eelmise tsükliga on meil mõned mängijad vigastatud, aga samas lisandus Mait Patrail. Tema sulandumine toimus valutult, aga ma oskasin seda oodata. Esiteks on Mait nii tark ja kogenud pallur ning teiseks, teeme mitmeid asju sarnaselt tema koduklubi TSV Hannover-Burgdorfiga,» rõõmustas Sivertsson kaheksal korral Eesti parimaks valitud mängija liitumise üle.

Erinevates MM- ja EM-valiksarjades on Eesti Türgiga kohtunud üheksa korda ning seitsmel puhul alla jäänud. Esimene võit pärineb 1995. aastast, kui Tallinnas alistati vastased Riho-Bruno Bramanise üheksa värava toel 24:20. Aga võideti ka viimane omavaheline kohtumine ja seda võõrsil, sest 2017. aasta jaanuaris oldi Ankaras 20:18 paremad.

«Türgi pidas sel nädalal veel mitu sõprusmängu. Tundub, et mängivad sarnaselt viimasele EM-valikturniirile, kus oldi kahel korral üle Kreekast ja väga lähedal tugeva Põhja-Makedoonia alistamisele. Neil on füüsiliselt tugevad mängijad, kes eriti ohtlikud rünnakul. Head viskajad, osav mängujuht ning ka noore põlvkonna staar Doruk Pehlivani näol,» vihjas Sivertsson Meistrite liiga klubis Kielce PGE Vive mängivale 21-aastasele vasaksisemisele.

Belgiaga on Eesti viimasel kümnendil palju kohtunud, aga belglastele kuulub ka ajalooline roll, sest just nemad olid meie rahvuskoondise vastaseks kõigi aegade esimeses valikmängus. Seni on Belgia vastu võidetud kõik seitse omavahelist MM- ja EM-mängu, viimati 2013. aastal Viljandis, kui Patrail viskas 32:23 võidumängus kaheksa väravat.