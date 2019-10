Uus jalgpallisaade: inglased pidurdavad videokohtunike võidukäiku

Järvela ja Vaher tõdesid, et VAR-süsteemi juurutamise protsessis on tehtud ajaga oluline areng, ent samas on uuendus mängu sedavõrd muutnud, et inimese ja tehnoloogia koostöö vajab veel märkimisväärset lihvi. Kui teised suurliigad pälvisid saatejuhtide kiituse, siis inglaste Premier League sai kriitika osaliseks. Miks, saad kuulata juba saatest.