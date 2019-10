Margus Püvi – triatloniarmastus läbi kolme kümnendi

Tänaseks on seis hoopis rõõmsam, kuna 2020. aastaks on Otepääle starti oodata 1300-1400 sportlast. Samad, kui mitte paremad ootused on ka täispika distantsiga IRONMAN Tallinna puhul. «Tuhande osaleja piir on triatloniürituse korraldamise juures mingis mõttes määrav verstapost,“ räägib Püvi kogemustele tuginedes, „kui sealt ennast üle upitad, siis hakkab pall juba inertsist veerema ning üritus end ise taastootma.»

«Leian, et oleme koostöös TriSmile klubi liikmete ja triatloni alaliiduga viinud kodused triatlonivõistlused rahvusvahelisele tasemele,» kiidab Püvi inimeste panust triatloniellu ning jätkab: «Ma arvan, et ma ei valeta ega tee kellelegi liiga, kui väidan, et viimase kümne aasta enim arenenud spordiala Eestis on triatlon. Täna on meil loodud süsteemid, vahendid ja know-how ning asjad liiguvad õiges suunas. Üha enam tuleb juurde uusi harrastajaid ja TriSmile´i eeskujul on tekkinud mitmeid teisigi triatloni- ja jalgrattaklubisid. Mul on hea meel, et ellu kutsud asjad ja sündmused on osutunud jätkusuutlikeks. Kõige rohkem on mul aga hea meel, et TriSmile ja triatlon tervikuna on muutnud väga paljude inimeste elustiili, harjumusi ja tutvusringkonda.»

Sära silmis matkaradadel

Paralleelselt Trismile´is toimetatud ajaga on Margus rohkem kui kümmekond aastat kuulunud ka Eesti Triatloni Liidu juhatusse. Olles aastatega harjunud tema järjepideva panuse ja heade ideedega, tuli kõigile ootamatult, kui Margus otsustas möödunud aasta maikuus esitada avalduse alaliidu juhatusest lahkumiseks.

«Teha asja nii kaua, kuni silm särab, on okei. Aga kui silm enam ei sära, siis tuleb paus teha või distantseeruda,» selgitab Püvi oma taandumise tagamaasid. «Eks ma tabasin ennast üha enam mõttelt, et olen Eesti triatloni juures ühel või teisel moel viibinud juba 30 aastat. Ja paratamatult võtavad kõik triatlonisündmustega seonduvad toimetused sinu igapäevaelust väga palju aega. Samas on elus nii palju muid huvitavaid asju ja pealegi, kodus lapsed kasvavad ja kõige olulisem on praegusel ajal nende tegemisi toetada.»

Üheks tegevuseks, mis Marguse silma täna kirglikult särama paneb, on tema enda sõnul reisimine ja matkamine. Mõnus hobi on kestnud juba aastaid ning Margus on matkajuhina viinud läbi lühemaid ja pikemaid rännakuid nii rabas, metsas, vee peal kui mägedes. «Matkates saad sa aru, kui vähe on meil vaja selleks, et saada head emotsiooni,» räägib Püvi, «iga matk on ainulaadne ja inimesed, kes seal osalevad, loovad ise mõnusa keskkonna. Matk on nagu šokolaadikarp - kunagi ei tea, mis maitse seal sees on.»

Margus Püvi: matk on nagu šokolaadikarp - kunagi ei tea, mis maitse seal sees on FOTO: Jüri Suurkivi

Matkamise käigus on Margus avastanud enda jaoks maailmas paiku, kuhu ta ikka ja jälle tagasi tahab minna. Inimesed on küsinud minult: «Mäks, sa lähed neljas kord Kilimandžaarole! Mis sind tõmbab sinna?» Ma olen vastanud neile, et saate aru, iga kord kui ma lähen reisile, kasvõi samasse kohta, on see täiesti teistmoodi väljakutse. Aeg on teine, inimesed teised. Sa tuled mitmes kord tagasi, sul on võibolla juba sõbrad-tuttavad siin. On suurim privileeg tulla kusagil maailma punktis sellisesse kohta tagasi, kus sind ära tuntakse ja sulle tere öeldakse,» räägib Püvi.

«Nii matkajuhi, aga ka maratonijooksu tempomeistri rollis oled teejuht selle inimese jaoks tema unistuse ellu viimise teel,» kirjeldab Margus hoogu sattununa, «superhästi oled hakkama saanud siis, kui sinu poolt juhitav grupp kas matka või jooksu käigus üksteisega kokku kasvab. Igaüks annab midagi ja saab vastu, tekib positiivne sünergia - see on see, mis minu jaoks on võitudest tähtsam, see emotsioon on kestvam ja pikas perspektiivis võimsam tunne.»

Elu eesmärk on teekond!

Lõpetuseks tuleb Marguselt küsida, kuskohast leiab ta jõudu ja energiat kõigi oma põnevate toimetustega tegeleda. Margus vastab hea meelega: «Täna annab mulle häid emotsioone, jaksu ja eluenergiat see, kui saan teisi inimesi abistada nende elu eesmärkide ja unistuste täitumisel. Võtame kasvõi maratonijooksu tempomeistri rolli. Kui finišis astub sinu juurde inimene, kallistab sind ja ütleb sulle tänutäheks, et tegi just oma elu parima maratoni - see on fantastiline tunne.»