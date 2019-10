Eesti motomees otsib piinavas kuumuses paremat tunnetust

Dohas valitseb praegu piinav palavus, päeval on väljas 37 kraadi kuuma ja õhuniiskus küündib üle 70%. Jahutust leiab ainult pitline'is, kus garaažides on «vaid» 24 soojakraadi Palavuse tõttu toimub osa võistlusest ka õhtul, kui temperatuur on talutavam, kuid see tähendab sõitmist täielikult kunstvalgusega valgustatud rajal. Sõitjatel on rajal ka kaks trajektoori – ühte kasutavad nad pärastlõunal päevavalges ning teine on õhtul kunstvalguses sõitmiseks.