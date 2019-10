PM Kataloonias. Ogier: võitlus MM-tiitli nimel on minu jaoks lõppenud

«See on pettumust valmistav, et kaotame tiitli niimoodi. Meie eesmärk oli lõpuni võidelda, esimene katse oli hea, aga siis teise katse stardist minnes esimeses vasakkurvis tundsin, et midagi on valesti. See läks see aina hullemaks, 3 km pärast starti oli roolivõim täielikult kadunud,» rääkis Ogier juhtunust.

Ilma roolivõimuta sõitmine on Ogier' sõnul pea võimatu ülesanne: «See on väga raske. Sa ei tea kunagi kas sa suudad autot teel hoida, võid igal hetkel teelt välja sõita, sest ilma roolivõimuta on neid autosi väga raske juhtida. Käed on päris valusad sellest.»

«Õli oli igal pool, käigukasti peal ja roolivõimu juures laiali, raske aru saada kust see tuli ja ma ei tea seda siiani. Üritasime olukorda parandada, aga see oli väga keeruline ning roolivõimu tööle me ei saanud,» seletas Ogier.