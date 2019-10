Tehvandi staadioni uuendamine läheneb lõpusirgele

Inspekteerimise põhieesmärk oli saada ülevaade, kas Tehvandi Spordikeskus on valmis suuremahuliste teleülekannete jaoks. «Kohtumisel Eesti Rahvusringhäälingu, Tehvandi Spordikeskuse ja võistluste korralduskomitee liikmetega vaatasime üle tööplaanid ning tegime täiendused staadioni ja raja kaamerapositsioonides,» ütles Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu IBU CUP võistluste direktor Kristjan Oja. «Rekonstrueerimistöödega ollakse Tehvandil lõpusirgel ning peale tänast ülevaatust võin öelda, et EMi korraldajad on ettevalmistustega graafikus,» kinnitas Oja.

Praeguseks on staadioniosa kolm meetrit laiendatud ja nihutatud laskemärke, mis võimaldab ka ühisstardid korraldada staadioni keskelt. Lõppenud on suusarolleriraja pikenduse ehitus, valmimas on veel meediatunnel koos abihoonetega. Samuti tegeletakse praegu rajavalgustuse rekonstrueerimisega. «Viimaseid valgusteid veel paigaldatakse ja peatselt alustame valgusmõõdistustega. Rajatakse uus valguskaablite võrk kõrgtasemel telepildi tootmiseks ja edastamiseks,» sõnas SA Tehvandi Spordikeskuse spordirajatiste juht Tiit Tammemäe.

Tänu suusaraja valgustuse rekonstrueerimisele saab laskesuusatamist Eesti teleajaloos esimest korda üle kanda õhtusel parimal eetriajal. «Kogu rada hakkab väga ilus välja nägema ning kuna plaanime otseülekandes kasutada ka droonikaadreid, siis õhtune tuledesäras Otepää näeb kindlasti telepildis väga maaliline välja,» sõnas EMi teleülekande režissöör Marek Miil. Lisaks on teleülekande jaoks plaanis staadioni valguspostide vahele kinnitada trosskaamera. “Me oleme varemgi trosskaamerat kasutanud, kuid nüüd on saame seda palju paremini positsioneerida. Ühtekokku kasutame ligi 25 kaamerat, lisas Miil.»

Võistluste korraldajatele on Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU) nõuanded olnud suureks abiks ja toetuseks. «Koostöö IBUga on näide heast partnerlusest. Oleme korraldajana saanud paremaks ja Tehvandi Spordikeskusest on kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud laskesuusatamise keskus,» ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. «Tehvandi Spordikeskus on teinud ära suure töö. Oleme Euroopa meistrivõistlusteks valmis ja ka 2022. aasta maailmakarikaetapp ei ole enam mägede taga,» lisas Nigol.