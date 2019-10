Kalevi peatreener: Kristjan Kangur viib minu ideed väljakule

Kalev/Cramo on alustanud VTB Ühisliigat kolme võidu ja ühe kaotusega. Viimases kahes kohtumises on jagu saadud Venemaa suurklubidest Kaasani Unicsist ja Peterburi Zenitist. Stehlmaherši sõnul peitub edusaladus suures tahtes ja ühtses tiimivaimus.

«Usun, et saadud võidud on tiimitöö tulemus. Kõik mängijad annavad endast maksimumi ja toetavad teineteist. Sellised asjad on olulised igas liigas,» analüüsis Štelmahers.

Lätlase sõnul ei tohi kahest heast võidust eufooriasse sattuda. «Jääme kahe jalaga maa peale ning anname endale aru, et Ühisliigas on iga võidu saavutamine raske.»

Štelmahers avaldas, et platsil on tema usaldusisik meeskonna kapten Kristjan Kangur. «Väljakule viib minu ideed Kangur. Tavaliselt on see mängujuhi töö, kuid ka suured mehed võivad olla võistkonna südameks. Kristjan aitab tiimikaaslasi nõuga, näitab võitlejahinge ning ühendab tiimi,» kiitis Štelmahers 37-aastast kogenud korvpallurit.