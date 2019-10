Vaata, millise sünnipäevakingituse tegi endale Zlatan Ibrahimovic

Rootsi megastaar on Ferraridest lugu pidanud juba pikka aega. USAsse mängima siirdudes teatas Los Angeles Galaxy mängumees, et Ameerika kõrgliigas (MLS) on ta justkui Ferrari Fiatide seas. Euroopas olid Ibrahimovici sõnul mängijad temaga samal tasemel või vähemalt talle väga lähedal.