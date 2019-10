PM Kataloonias. Tänak: tahaks rohkem suruda, aga me ei saa riskida

«Katsed on siin head ja nauditav on sõita. Tahaks rohkem suruda, aga ma ei tohi mingit riski võtta. Praegu on katsetel pidevalt vahe kiirematega natuke suurem, kui ma seda tegelikult tahaks,» lausus Tänak.

«Tegelikult pole keeruline ennast veidi tagasi hoida, selleks on selge põhjus, peame seda seisu mõistma ja samamoodi jätkama. Pikk tee on minna, peame rütmi leidma, et samamoodi jätkata. Auto töötab hästi, seal midagi paremaks teha ei anna,» kinnitas Tänak.