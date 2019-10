Värnik lubas poksiringis Kanteri võrku lüüa

Juunis üllatas paljusid avalikkuse ette jõudnud video, kus poksivõistlusel osalenud Andrus Värnik esimeses raundis vastase nokauteeris. «Poksiga on nii, et sai proovida ja eks natuke teen ikka veel, aga vanuse suhtes on see karm. Pole enam 22, vaid 42,» tunnistas Värnik Lõuna-Eesti Postimehele. «Ära sai proovitud, ega ma kahetse.»