PM Kataloonias. Tänak: ma ei ole veel maailmameister, homme tuleb maksimum võtta

«Olen päevaga rahul, enesetunne oli hea ja olla oli rahulik. Kindlasti polnud hommikul parim olukord see, et tuli tõusta ja kohe suruda. Ma ei olnud väga enesekindel ja ei julgenud liigselt suruda. Samm-sammult läks tunne paremaks ja päeva lõpuks oli mul päris hea rütm, pärastlõunal läks asi aina paremaks,» rääkis Tänak.

«Mõlemad katsed homme on rasked, esimene on ralli aeglaseim ja väga kurviline. Punktikatse on küllaltki uus. Homme on uus päev, vaatame mis hoogu homme näidata suudame.» rääkis Tänak homsest päevast.