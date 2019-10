PM Kataloonias. Neuville: tahaks MM-tiitli nimel ka Austraalias võidu sõita, aga Tänak on teinud suurepärast tööd

«Homne punktikatse on meie jaoks ilmselgelt väga tähtis. Mina olen siiani teinud oma tööd hästi, meeskonnakaaslased on üritanud samuti endast maksimumi anda, et mind aidata,» lausus Neuville.



«Tänak tegi tänase päeva jooksul suurepärast tööd, ta oli väga kiire ja talle oli meeletult keeruline vastu saada. Loeb'il ja Sordol on keeruline talle vastu saada, aga nad on teinud head tööd,» kiitis Neuville Tänakut.