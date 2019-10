Kalev/TLÜ teenis hooaja esimese võidu, Pärnu pidi tunnistama Ogre paremust

«Võidetav mäng oli, ei saa rahul olla. Neil läks üks mees (Kaspars Berzinš - toim.) ära ja üks oli veel vigastatud. Meil oli variant, aga me polnud füüsiliselt valmis. Esimene plaan ongi see, et parema meeskonna vastu on vaja saada lahtised pallid kätte, vaja olla füüsilisem ja tahta rohkem. Kui olid otsustavad hetked, siis nemad said aga lahtised pallid kätte. Meie leegionärid jäid täna pehmeks. Ogre meeskond on [Rihards] Zebergsi ja [Kristaps] Dargaisi nägu. Nad on sitked ja mängivad peaga. Ei pea supertalent olema, peabki sitke olema. Olen pettunud [Lauris] Blausis ja [Ernests] Kalves. Nad teavad neid mehi paremini kui teised, aga ikkagi jäid pehmeks,» rääkis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula Delfile antud intervjuus.