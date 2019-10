Eesti koondise MM-valikturniir lõppes kaotusega Belgiale

Belgiat hoiti kaheksa minutit väravata, Rasmus Ots tegi selles vahemikus neli suurepärast tõrjet ning Patrail, Martin Johannson, Henri Hiiend ja Kaspar Lees viisid Eesti 17. minutiks 8:3 juhtima. Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, jäi Leesi tabamus viimaseks, mille eestlased avapoolajal mängust said.

«Teisel poolajal olime korduvalt lähedal, et pöörata mäng endi kasuks. Kahjuks tegime just otsustavates olukordades palju pisivigu või ütleks, et rohkem kui belglased. Muidugi on hetkel pettumus suur, aga siin pole muud lahendust kui jätkata tööd – nii meeskonnana kui mängijatel individuaalselt,» lisas 54-aastane rootslane.