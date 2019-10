PM Kataloonias. Järveoja: Eesti fännide toetus on imeline, tahame neile hea emotsiooni pakkuda

«Me ei taha viimastel katsetel suuri riske võtta. Rütm oli hommikul väga hea, tunnen end küllaltki vabalt, jätkame samaoodi ka pärastlõunal. Tunne hea, auto töötab hästi, eesmärk on auto lõppu tuua,» lausus Tänak.

Punktikatsel on Tänaku sõnul teiseks läbimiseks varu võtta: «See on mõnus katse, algus aeglasem, keskel kiire, lõpp jälle teistsugune, palju muda teel. Vaatame mis teha saame, muutsime palju legendi, see oli ju uus katse, esimesel ringil õppisime palju. Ma olin liiga aeglase legendi kirjutanud.»



Ka Martin Järveoja on viimase kahe katse eel rahulik: «Tunnen end hästi, punktikatse on kõige keerulisem kiiruskatse siiani asfaldi katsetest. Eks näeme, mis punktikatsel saab, palju muda tuleb teele. Üldiselt on tunne väga hea. Ma ei näe põhjust olla närvis, kõik on väga okei, peame ralli lõpetama.»