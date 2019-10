Puust ja punaseks: kuidas Tänak ja Järveoja täna maailmameistriteks tulla võivad?

Punktikatselt punktisüsteem on lihtne - katse kiireim mees teenib viis lisapunkti, teisel kohal lõpetaja neli lisapunkti, katse kolmas mees kolm lisapunkti, neljandal kohal olev sõitja kaks lisapunkti ja viies mees ühe punkti.



Eeldusel, et Tänak lõpetab Kataloonia ralli kolmandal kohal ning Neuville võidab selle, on süsteem lihtne: Tänak peab lõpetama punktikatsel kas Neuville'ist ees või täpselt tema järel, et tulla maailmameistriks (kui Neuville võidab punktikatse, peab Tänak olema teine).



Kui Tänak suudab tõusta teisele kohale, siis võib ta Neuville'ile punktikatsel ära anda kolm kohta ehk kolm positsiooni, et MM-tiitel kindlustada (kui Neuville võidab punktikatse, peab Tänak olema neljas).