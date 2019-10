Vägev tunnustus! Madis Mihkels valiti Euroopa parimate noorsportlaste seas neljandaks

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul näitab Mihkelsi valimine Euroopa parimate hulka Eesti noortesporti laiemas kontekstis. «Euroopas viie hulka pääsemine on kõva saavutus, kõik viis nominenti olid silmapaistvate tulemustega ning osad juba ka täiskasvanute konkurentsis väga edukad. Nii mõeldes on see hinnang tervele noortespordi seisule Eestis. Nagu öeldakse – kui on vaja trenni teha, siis on see sportlase ja treeneri töö, aga kui tulevad võidud ja äramärkimised, siis on need kõigi omad. Soovin Madisele ja tema tiimile meelekindlust ja jõudu uute eesmärkide püüdmisel,» ütles Sõõrumaa.