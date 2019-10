Maailmameistriks kroonitud Tänak: ema ütles, et kui Ott midagi tahab, siis ta saab selle. Ott tahtis ja sai!

«See on hea tunne! Raske on seda tunnet minu sees kirjeldada, pinge oli täiesti uuel tasemel sellel nädalavahetusel, ma ei ole midagi sellist kunagi tundnud,» olid Tänaku esimesed sõnad ralli lõpus.

«Kogu selle pingega toime tulla oli minu jaoks päris raske, aga tehtud see sai. MM-tiitel on mu elu eesmärk! Mida rohkem eestlasi siia kohale tuli, seda rohkem pinget mul peal oli,» lausus Tänak.

«Tänan meeskonda, see on suurepärane. Mu ema ütles eile õhtul, et kui Ott tahab midagi, siis ta saab seda. Ott tahtis ja tõi selle tiitli ära,» rääkis Tänak.