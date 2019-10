PM Kataloonias. Ogier avaldas Tänaku tiitlivõidu valemi

«Ott suudabki kohati sellist kiirust näidata. Viimasel katsel kõvasti surumine on tema stiil, mida ta täna jälle kinnistas. Mulle see stiil meeldib. Ka mina kindlustasin oma esimesed tiitlivõidud rallivõitudega. Tänak ei võitnud küll rallit, aga reedel esimesena startimine pani ta ka liiga ebasoodsasse seisu,» arutles prantslane.

Ogier' hinnangul muudab esimese tiitlivõidu noppimise raskeks vaimne pinge. «Olen kindel, et see ei olnud talle lihtne nädalavahetus. Mentaalselt on esimest MM-tiitlit väga raske võita. Aga ta tegi selle töö ära - hästi tehtud.»

Tänaku tiitlivõiduga lõppes ka prantslaste pikk võiduseeria. Viimati tuldi ralli maailmameistriks väljaspoolt Prantsusmaad 2003. aastal, kui võidutses norralane Petter Solberg. «Arvan, et see seeria kestis päris kaua ning võime selle üle uhked olla. Kõik siin elus saab ükskord läbi. Andsin sel hooajal oma parima, aga see polnud Tänakule vastamiseks piisav. Homme on juba uus päev ning me peame veel rohkem tööd tegema,» lõpetas Ogier.