Kapten Kams ülistas treener Henni, too tõstis esile tervet Flora meeskonda

«Mul on siiralt hea meel, et suutsime selle meistritiitli võita Jürgen Henniga, sest näen, kui palju see mees iga päev pingutab, endast kõik annab ja emotsiooni oma töösse paneb,» kiitis Kams.

«Olen Jürgeniga Floras koos olnud 2006. või 2007. aastast. Nüüd on Jürgen saanud peatreeneriks ja see võit on ka tema jaoks väga emotsionaalne.» Fakt: mängija Kams on kaks aastat vanem kui treener Henn (vastavalt 34 ja 32).

Kapteni sõnad kahtlemata liigutasid Hennu, kuid ta lükkas aupaiste sujuvalt enda pealt ära: «Ma ei tee kindlasti meeskonnast rohkem tööd. Peatreener üksi kedagi tiitlini ei vii, sest sama olulised on ka taustajõud, kes mind aitavad ja annavad väärtuslikku nõu. Oleme Floras kõik need asjad klappima saanud.

Kindlasti oli Kostja [Vassiljevi] panus väga suur ja tähtis, seda ei saa kuidagi väiksemaks teha. Aga samamoodi vääris meistritiitlit tema ümber olnud meeskond, sest üksi poleks ta ju meistriks tulnud. Võidu pant oli meeskonna koostöö.»

Samas võtmes kõneles Kams: «Märksõna on «meeskond». Rõhutan iga mängu eel riietusruumis meestele, et siit välja platsile läheb üks meeskond ja tagasi sisse tuleb samuti üks meeskond. Iga mees on terve hooaja jooksul pannud teiste eest sajaga.

Mõnel hetkel olen pidanud tegema kõvemat häält. Pärast oktoobrikuist koondisepausi olid esimesed treeningud kuidagi sellised, et oleme juba seal. Tuletasin meestele meelde, et kuni punktitabelis asi selge pole, pole me ka midagi võitnud, ei tohi lasta midagi näppude vahelt ära libiseda.

Igas trennis ja mängus tuleb anda endast sada protsenti. Noored peavad aru saama, et kõik tuleb ainult raske töö abil. Kui välismaale lähed, siis üks halb mäng ja istud pingil.»